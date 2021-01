Atalanta-Genoa, i numeri della sfida del Gewiss Stadium

Dentro le pagine degli almanacchi, la cassa di sicurezza delle statistiche. Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida n° 73 in Serie A tra il Genoa e l’Atalanta, a traino di un bilancio nei precedenti che vedono, sommando partite in casa e in trasferta, 26 successi rossoblù, 23 nerazzurri e 23 pareggi. Restringendo il cerchio sui match ospitati a Bergamo, si contano 10 vittorie Genoa, 15 Atalanta e 11 pareggi. Il Grifone non vince in campionato al Gewiss Stadium da quattro incontri. La Dea arriva da una striscia di quattro vittorie interne consecutive, realizzando almeno tre reti a incontro. Tra gli ex Genoa del match oltre a Gasp (232 panchine in Serie A con il club più antico in Italia, 168 con l’Atalanta), Romero al Grifone dal 2018 al 2020 (57 presenze in campionato e tre gol).