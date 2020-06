“Associazione Amici di Via Napoli”, il giorno 22 giugno attività ludiche per bambini organizzate da “Il Paese delle Meraviglie”

Sono ancora le associazioni nate dalla gente quelle che più si impegnano per fare qualcosa per gli altri.

Questa è de “Gli Amici di Via Napoli”, associazione nata qualche anno fa e senza scopo di lucro, con finalità la promozione di attività ludico ricreative per il Quartiere.

La sede è a pochi metri, lato monte, dal campo sportivo “Ceravolo” nel quartiere del Lagaccio, , in una palazzina ad un piano di forma rettangolare, composta da un ampio salone con un bancone attrezzato e adibito a bar, una cucina, un locale uso dispensa /ufficio e tre bagni di cui uno per portatori di disabilità.

Ottimo anche l’esterno, che si dispone su due aree delimitate da una recinzione, con campi da bocce e una area cementificata di forma ottagonale dove si possono svolgere tante attività, dal ballo alle rappresentazioni teatrali; vicino uno splendido prato dove troneggia un austero pioppo bianco.

Passato o comunque sotto controllo il Covid-19, ecco una iniziativa attesa a favore dei piu piccoli.

“Siamo lieti di comunicare – spiega la presidentessa Rossana Migliaccio – che l’A.S.D. Il Paese delle Meraviglie ha fatto richiesta di poter utilizzare dal prossimo 22 giugno gli spazi dell’Associazione per lo svolgimento di attività educative programmate estive per bambini. Ospiteremo molto volentieri questa iniziativa ringraziando anticipatamente gli organizzatori”.

Insomma finalmente, anche se lentamente, il ritorno alla vita.

“I nostri spazi esterni hanno caratteristiche di particolare tranquillità – conferma Salvatore Carotenuto dell’Associazione – specie per dei bambini, che possono giocare all’aperto in libertà; in particolare il prato rappresenta uno spazio meraviglioso dove poter sviluppare il gioco come espressione di libertà e sviluppo della loro creatività”.

Ricordiamo che l’associazione per autofinanziarsi realizza cene sociali che danno l’opportunità di passare una serata piacevole in compagnia e per chi vuole cimentarsi nel Karaoke, ballare o conferenze e presentazioni di libri.

“Gli Amici di Via Napoli” si possono contattare, in orario pomeridiano, al numero 350.580.7636, oppure direttamente alla bella sede in Via Bartolomeo Bianco, 4c, come dicevamo proprio alle spalle del campo sportivo del Lagaccio.

Lunga vita a queste associazioni!

Franco Ricciardi