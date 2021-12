Arrivano le calze della Croce Rossa di La Spezia. Con la Befana per sostenere le numerose attività dell’associazione.

Arrivano le calze della Croce Rossa, in vista delle festività.

Con un piccolo gesto si può stare vicini alla Croce Rossa della Spezia, impegnata fin da inizio emergenza con i suoi volontari nella lotta alla pandemia e nell’assistenza alle persone in difficoltà economia.

Anche quest’anno infatti i Giovani dell’associazione spezzina, in vista delle festività natalizie, mettono in vendita le calze della befana targate Croce Rossa:

un dolce regalo all’insegna della solidarietà che permetterà di sostenere le numerose attività della CRI.

Chi è interessato può richiedere le calze contattando il numero 3351643892 oppure scrivendo alla pagina Facebook “Giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia” o a quella Instagram “giovanicrilaspezia”.

La Croce Rossa è impegnata ogni giorno nella lotta alla pandemia.

Da gennaio a ottobre di quest’anno i soccorritori CRI hanno effettuato più di 12.700 soccorsi di emergenza e più di 8.100 trasporti sanitari, oltre a 220 turni di servizio all’hub vaccinale ex Fitram;

in più nel corso del 2021 fino a novembre i volontari dell’associazione hanno distribuito circa 1.500 pacchi alimentari a persone in difficoltà economica e hanno anche assistito le persone senza dimora in città con 130 uscite delle unità di strada, mentre i Giovani CRI si sono impegnati sia nelle scuole che nelle piazze del centro storico per attività di prevenzione rivolte ai ragazzi, dal contrasto all’abuso di alcol alla sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili.