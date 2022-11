Arriva il film concerto di Vasco Rossi. Appuntamento all’UCI Fiumara dal 14 a 16 novembre con Vasco Live Roma Circo Massimo XXII.

Il Blasco torna sul grande schermo con lo straordinario film concerto diretto da Pepsy Romanoff

Dal 14 al 16 novembre nelle multisala del circuito UCI Cinemas l’appuntamento è con Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, il film concerto distribuito da Adler Entertainment per la regia di Pepsy Romanoff, girato durante lo strepitoso live al Circo Massimo.

Dopo il tour dei record e in attesa delle date del Vasco Live Tour 2023, il film sarà un modo per ripercorrere le due notti in cui il popolo dei 140.000 ha scatenato l’inferno, e per far vivere a chi c’era e a chi non c’era i momenti salienti dell’incredibile festa.

Le multisala che proietteranno Vasco Live Roma Circo Massimo XXII dal 14 al 16 novembre sono UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Roma Est (RM), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI MilanoFiori (MI), UCI Moncalieri (TO), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Sinalunga (SI), UCI Verona (VR),UCI Torino Lingotto (TO) UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Certosa (MI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Perugia (PG) UCI Bolzano (BZ), UCI Catania (CT), UCI Palermo (PA), UCI Luxe Palladio (VI), UCI Villesse (GO)

Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero e 13 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti per l’anteprima presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it.

I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

