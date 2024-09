Arrestata a Rapallo coppia di presunti spacciatori

Operazione antidroga della Polizia di Stato a Rapallo: fermati un 40enne e una 35enne per spaccio di stupefacenti

La Polizia ha arrestato un uomo di 40 anni e una donna di 35 anni a Rapallo, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. L’operazione si è svolta nel quartiere S. Anna di Rapallo, dopo alcune segnalazioni da parte di cittadini che hanno avviato un’indagine da parte del Commissariato di Rapallo.

Le forze dell’ordine, dopo tre settimane di monitoraggio, hanno individuato la coppia, già nota agli investigatori, e hanno scoperto il loro modus operandi grazie anche al supporto delle Unità Cinofile. L’attività di osservazione ha permesso di rilevare che i due stavano cedendo droga a un cliente, e sono stati quindi fermati.

Sequestrati 60g di cocaina e 30g di hashish grazie al cane Leone

Durante la perquisizione, gli agenti, con l’aiuto del cane antidroga Leone, hanno scoperto dei nascondigli insoliti: delle pietre cave realizzate in materiale sintetico, utilizzate per nascondere 60,52 grammi di cocaina suddivisi in 74 dosi termosaldate. Presso l’abitazione e nelle cantine dei due sospettati sono stati trovati altri 30 grammi di hashish.

Oltre allo stupefacente, è stata sequestrata una somma di 2.250 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Si è inoltre scoperto che il 40enne era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali.

Entrambi i soggetti sono stati condotti in carcere. Si ricorda che la presunzione di innocenza rimane valida fino alla condanna definitiva.