Ieri i carabinieri di Arenzano hanno identificato e denunciato in stato di libertà per rissa tre 20enni di Cogoleto che lo scorso mese di giugno, in piazza Mazzini, si sono resi responsabili di una rissa scaturita per futili motivi mentre erano ubriachi.

Nel medesimo contesto, uno dei tre è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza poiché orinava nei pressi di una vetrina di un istituto di credito.