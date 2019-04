Arbitri B: Piscopo dirige lo Spezia a Cosenza

Turno pre pasquale per lo Spezia che cerca punti in Calabria per consolidare la propria posizione in classifica in zona Play off, sfida delicata dunque per le ambizioni delle Aquile.

L’AIA ha reso noto che sarà Fabio Piscopo della sezione di Imperia a dirigere la sfida del “San Vito-Gigi Marulla” tra le Aquile di Pasquale Marino ed il Cosenza guidato da mister Braglia.

L’incontro, in programma lunedì 22 aprile alle ore 21:00, e valido per il 34° turno del campionato di Serie BKT ’18/’19, vedrà come assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Mattia Scarpa di Reggio Emilia; quarto ufficiale sarà Mario Cascone di Nocera Inferiore.