Arbitri B: Ghersini per lo Spezia, Marini per l’Entella

L’AIA ha reso note le designazioni del prossimo turno cadetto.

Sarà Davide Ghersini della sezione di Genova a dirigere la sfida del “Picco” tra le Aquile di Vincenzo Italiano ed il Perugia guidato da mister Oddo.

L’incontro, in programma sabato 21 settembre alle ore 15:00, e valido per il 4° turno del campionato di Serie BKT ’19/’20, vedrà come assistenti Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata e Fabio Schirru della sezione di Nichelino; quarto ufficiale sarà Federico Fontani di Siena.

Tre vittorie consecutive e tanta voglia di continuare a stupire. Per la quarta giornata del campionato di serie B, i biancocelesti faranno visita al Pescara in uno stadio nel quale in cadetteria non hanno mai vinto. La partita sarà diretta dal signor Marini di Roma coadiuvato dagli assistenti Pagnotta e Di Gioia. IV: Garofalo.