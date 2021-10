Arbitri A: i direttori di gara del derby ligure e del Genoa

Sono stati designati gli arbitri del prossimo turno di campionato.

L’incontro tra il Genoa e il Torino, per la nona giornata di campionato e in programma venerdì allo stadio “Grande Torino” (inizio ore 18:30), sarà arbitrato da Piero Giacomelli appartenente alla sezione A.I.A. di Trieste. La direzione della video assistenza è stata affidata a Rosario Abisso della sezione di Palermo, in collaborazione con Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Alessandro Lo Cicero (sezione di Brescia) e Damiano Di Iorio (sezione di Vco). Quarto ufficiale Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Spezia, gara in programma venerdì 22 ottobre (ore 20.45) al “Ferraris” di Genova e valida quale 9.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Assistenti: Carbone di Napoli e Scatragli di Arezzo.

Quarto ufficiale: Gariglio di Pinerolo.

VAR: Sozza di Seregno.

AVAR: Bindoni di Venezia.