Arbitri A: Doveri per il Genoa, Calvarese per la Samp

‏La Commissione Arbitri Nazionale ha stabilito le designazioni degli ufficiali di gara per l’incontro del Genoa con l’Atalanta, in programma sabato al Ferraris (ore 15) per la 17ma giornata. Il match è stato affidato alla direzione dell’arbitro Daniele Dovreri, titolare di qualifica di internazionale ed esponente della sezione Aia di Roma 1. Sedici i precedenti (compreso uno di Coppa Italia) con Doveri arbitro per il Grifone, stesso numero per gli ospiti. L’incarico di assistenti è stato assegnato a Matteo Passeri (internazionale) e Filippo Meli (internazionale), affiliati rispettivamente ai distretti arbitrali di Gubbio e Parma. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Michael Fabbri (internazionale dal prossimo anno), tesserato nella sezione Aia di Ravenna. La video assistenza arbitrale vedrà all’opera Daniele Orsato, internazionale, appartenente all’Aia di Schio, con la collaborazione di Stefano Liberti (Aia di Pisa).

È Gianpaolo Calvarese di Teramo l’arbitro designato a dirigere Empoli-Sampdoria, gara in programma sabato 22 dicembre 2018 al “Castellani” di Empoli e valida quale 17.a giornata della Serie A TIM 2018/19. Ad affiancare il fischietto abruzzese ci penseranno gli assistenti Giorgio Peretti di Verona e Vito Mastrodonato di Molfetta; quarto ufficiale sarà Luca Massimi di Termoli; l’arbitro deputato al VAR Juan Luca Sacchi di Macerata, l’assistente sarà Ciro Carbone di Napoli.