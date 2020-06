Apre oggi a Genova lo store dm in via Brigata Liguria

Ieri la presentazione. Un altro negozio aprirà nel mese di agosto sempre in centro

Dm, grande catena europea di prodotti per la cura della persona e della casa, fondata in Germania nel 1973, è oggi presente in 13 paesi con oltre 3.600 punti vendita, 62.000 dipendenti, è arrivata in Liguria a Genova e apre al pubblico il suo primo store oggi, 18 giugno, in via Brigata Liguria 49R–59R.

Si tratta del quarantunesimo store in Italia, a cui farà seguito nel mese di agosto un’altra apertura sempre in centro città in piazza Dante.

La presentazione dello store è avvenuta ieri pomeriggio, alle 14.30 alla presenza del Sindaco Marco Bucci, di Benjamin Schneider, direttore Marketing e Acquisti di dm e di Francesco Gargiulo, direttore vendite e responsabile risorse umane.

“È per noi motivo di grande orgoglio ripartire da un territorio dinamico e vitale come quello genovese. Questa inaugurazione rappresenta un forte segnale nei confronti di una città che mai come in questo momento incarna la tenacia e la voglia di rinascita – ha esordito Benjamin Schneider, Direttore Marketing e Acquisti di dm –. Crediamo fortemente nel potenziale di questa magnifica città, dove intendiamo porci come punto di riferimento per qualità, convenienza e servizi. A questa inaugurazione ne seguirà infatti un’altra in Piazza Dante nel mese di agosto. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato con grande professionalità e dedizione nonostante le difficoltà di questo complesso periodo per consentire queste nuove aperture”.

“La scelta di investire su Genova da parte di un gruppo imprenditoriale internazionale – ha detto il sindaco Marco Bucci – non può che farci estremo piacere. dm da tempo ha puntato gli occhi sulla nostra città e abbiamo apprezzato il grande desiderio dimostrato dal gruppo nel voler creare le condizioni per sbarcare qui da noi: porteranno nuovi posti di lavoro che, ci auguriamo, possano aumentare in maniera sostanziale con il passare del tempo”.

Contrariamente al solito, lo store aprirà in forma più sobria nel pieno rispetto delle linee guida ministeriali.

Sono state infatti attivate tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge e gli ingressi verranno contingentati.

Proprio per evitare assembramenti, per questa nuova apertura il pubblico potrà fruire di uno speciale sconto del 50% sul secondo pezzo su tutto l’assortimento, valido per un intero mese.

Il nuovo store impiega otto addetti alle vendite, di cui sei genovesi e nei suoi circa 250 mq di spazio vendita propone un’offerta specializzata in prodotti per il make-up e per la cura e la salute della persona, completata da un ampio assortimento di articoli per l’infanzia, la casa e il pet care.

L’intera offerta conta oltre 14.000 articoli, di cui 4.000 a marchio dm, con un focus particolare sui prodotti naturali e salutistici, come i cosmetici naturali certificati, gli alimentari biologici, gli integratori e i dispositivi medici.

Tra le marche dm più apprezzate in Italia e in Europa, i cosmetici Balea, la cosmetica naturale certificata alverde, l’alimentazione biologica dmBio e le linee di integratori e di dispositivi medici Mivolis.

Il punto vendita opera con orario continuato da lunedì a domenica dalle 9:00 alle 19:30.