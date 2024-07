Appuntamento con la rassegna FILM IN ENGLISh in Fiumara, Film della settimana: Deadpool & Wolverine il 31 Luglio e 1° Agosto

Mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto sarà proiettato, in tutte le multisala del circuito UCI Cinemas, in versione originale con sottotitoli in italiano Deadpool & Wolverine, il nuovo film Marvel Studios distribuito da The Walt Disney Company Italia che vede protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

Il prezzo della proiezione è pari all’intero applicato nella giornata di mercoledì. Gli orari saranno disponibili su www.ucicinemas.it.