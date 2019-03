La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione e Istruzione Ilaria Cavo, ha approvato il calendario scolastico 2019-2020.

Il nuovo anno scolastico avrà inizio lunedì 16 settembre e finirà mercoledì 10 giugno 2020.

I giorni di attività in totale saranno 206, che si possono ridurre di una giornata nel caso in cui le lezioni ricadano nella giornata del Santo Patrono. Ci saranno anche 6 giorni per chiusure decise dalle scuole o per assorbire eventuali allerte meteo, come per l’anno in corso.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia le attività si concluderanno martedì 30 giugno 2020.

I giorni di vacanza a livello regionale saranno 16. Nel 2020 le vacanze natalizie saranno dall’1 al 4 e il 6 gennaio, quelle pasquali dal 9 al 14 aprile.

Giorni di vacanza saranno il 25 aprile, il primo maggio l’1 e 2 giugno e la festa del Santo Patrono.