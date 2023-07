Approda a Recco la Nave Fantasma, con giocolieri, maghi e ..

Recco, in piazza Nicoloso approda “La Nave Fantasma” tra giocolieri, maghi e funamboli per il pubblico dei più piccoli e non solo.

“La nave fantasma” sembra essere un super evento di divertimento per bambini e anche per gli adulti ai quali è dedicato lo spettacolo che venerdì 21 luglio animerà piazza Nicoloso dalle ore 21.15.

La trama coinvolge una ciurma di bucanieri formata da personaggi eccentrici come funamboli, equilibristi, giocolieri, maghi, lanciatori di coltelli e acrobati aerei. Le loro imprese sono piene di avventure e situazioni comiche che faranno ridere sia i bambini che gli adulti.

Una kermesse di attrazioni mozzafiato, in una scanzonata storia ricca di gag e colpi di scena, che trascinerà tutti presenti con uno spettacolo unico nel suo genere. Il divertimento è assicurato.

L’evento circense è allestito da Fem spettacoli e organizzato dal Civ Recco On Line, con il patrocinio e il contributo del Comune di Recco, di Confcommercio delegazione di Recco, Camera di Commercio, Pro Loco.

«Siamo davvero felici per questo evento dedicato ai più piccoli che offrirà una serata di allegria e di divertimento – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – mi complimento con il Civ Recco On line per aver scelto di puntare sui bambini contribuendo a rendere più gioiosa l’estate in città per cittadini e turisti». ABov