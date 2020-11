Apparizione, panchina rossa contro la violenza sulle donne

25 Novembre 2020: ad Apparizione una “Panchina Rossa” per dire no alla violenza contro le donne

La Pro Loco di Apparizione in collaborazione con Break The Silence e con il supporto del Municipio IX Levante del Comune di Genova accende un faro sul problema della violenza sulle donne. Intende farlo attraverso la sensibilizzazione della cittadinanza del quartiere sia sul tema violenza che sulla discriminazione di genere di ogni tipo, promuovendo attività e azioni volte a coinvolgere, seppur simbolicamente, l’opinione pubblica per onorare la memoria delle vittime di “femminicidio”.

Per tenere alta l’attenzione per questa particolare forma di violenza mercoledì 25 Novembre, in Piazza Don Attilio Canepa, sarà pitturata ed installata ad opera delle esponenti del Consiglio della Pro Loco di Apparizione insieme a Vanessa Russo, referente per la Liguria dell’associazione Break The Silence, una panchina di colore rosso in memoria e in ricordo delle vittime di femminicidio, idealmente occupata da una presenza invisibile: quella delle tante donne vittime di violenza.

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, l’evento si svolgerà in forma “privata” e sarà realizzato un video della performance che verrà divulgato attraverso i canali social.

Sulla panchina, donata dal Municipio IX Levante del Comune di Genova, verrà apposta una targa che ricorda il 1522, numero attivo h 24 da chiamare per denunciare soprusi e violenze da parte degli uomini sulle donne.