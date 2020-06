Apertura straordinaria dell’Orto Botanico di Genova

Domenica all’Orto Botanico!

Per festeggiare l’Estate e la riapertura dopo il lockdown, l’Orto Botanico dell’Università di Genova organizza un’apertura straordinaria domenica 21 Giugno. Molte le novità per i visitatori! Lo staff sarà presente per rispondere alle vostre domande. Sarà consentito l’accesso a 100 persone. Ai visitatori è richiesto di indossare la mascherina, di

tenere la distanza di due metri, e di seguire i percorsi designati. L’Orto Botanico riapre in settimana secondo i seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 17.