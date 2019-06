Antifa: Contro i fascisti non basta la sfilata, ci vuole la prognosi riservata

Prosegue il corteo degli Antifa nel centro di Genova.

Partiti da piazza Alimonda, hanno attraversato piazza Tommaseo per entrare in corso Buenos Aires., via Cadorna.

Manichini a testa in giù con i volti dei principali esponenti del centro destra. Un accusa ai politici genovesi, rei di difendere i ‘covi fascisti’.

Tanti gli slogan primo fra tutti: ‘Genova è solo antifascista’, ma anche rifacendosi, agli anni settanta ‘Contro i fascisti non basta la sfilata, ci vuole la prognosi riservata’.

Poi tanta musica e qualche fumogeno.

In via Cadorna alcuni militanti hanno vergato sull’asfalto con vernice bianca all’altezza della fermata del bus il nome di Carola Rackete la ‘capitana’ della Sea Whatch, mentre poco più avanti la scritta ‘Antifa’.

Il corteo procede in via XX Settembre in direzione piazza De Ferrari.