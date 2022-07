Angers-Spezia 2-2, Bastoni: Test utile per la nostra crescita

Al termine della sfida in terra francese, anche Simone Bastoni ha analizzato la prova dello Spezia.

“E’ stata un’amichevole impegnativa, utilissima per proseguire al meglio nel nostro percorso di crescita verso il campionato e adesso dovremo continuare così in vista della sfida al Como, in programma sabato prossimo al “Picco”.

Le ultime uscite ci hanno aiutato a mettere in campo sempre meglio ciò che mister Gotti ci chiede, ma non dobbiamo accontentarci, bensì continuare a lavorare ogni giorno per crescere singolarmente e come gruppo.

Fisicamente mi sento molto bene, l’infortunio è ormai alle spalle e sto cercando di recuperare la forma migliore.

Il Como? Sarà il primo match ufficiale della stagione ’22/’23, oltretutto davanti al nostro pubblico, pertanto dovremo assolutamente dare tutto per partire nel miglior modo possibile”.