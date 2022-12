Andrea Bacchetti a Palazzo Spinola a Genova insieme a Tetyana Fedevych per un concerto pianoforte e violino il 19 dicembre alle 16.

Andrea Bacchetti a Palazzo Spinola, domani.

Il Maestro pianista genovese torna ad esibirsi nella sua città insieme alla violinista Tetyana Fedevych nel concerto “Il Violino e il Pianoforte tra Barocco e Romantico”.

L’evento si svolgerà domani 19 dicembre a Palazzo Spinola in piazza di Pellicceria 1 a Genova.

Biglietto di ingresso €5.00.

Programma: Bach, Tartini, Beethoven, Schuman.

Maggiori info

Prenotazioni tramite whatsapp al numero 339 653 1632 o via e-mail a ass.musicamica.ge@gmail.com

Evento organizzato da Associazione Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino.

http://www.giovannasavino.it

BREVI BIO

Andrea Bacchetti

Ancora giovanissimo raccoglie consigli da Karajan, Magaloff e Berio. Debutta ad 11 anni con i Solisti Veneti in Sala Verdi a Milano.

Da allora suona in alcuni dei maggiori Festival Internazionali quali Lucerna, Salisburgo, Camerino, Tolosa, Lugano, Sapporo, Brescia e Bergamo, La Roque d’Anteron, MI.TO, Festival Mozart La Coruna, Ravello, Pesaro, Bellinzona, Ravenna, Beethoven Festival a Varsavia, Serre d’Auteil (Parigi), Bad Worishofen, Spoleto, Santiago de Compostela (ciclo de Piano A. Brage);

e si è esibito in prestigiosi centri musicali come Konzerthaus Berlin, Salle Pleyel e Salle Gaveau, Parigi, Rudolfinum di Praga, Rachmaninov Saal per la Società Filarmonica di Mosca, Teatro Coliseo di Buenos Aires, Lotte Concert hall e Arts Center a Seul, Auditorium Nacional de Musica, Teatro Real e Fundacion J. March a Madrid, Fundacion Gulbenkian a Lisbona, Bunka Kaikan, Asahi, Toppan e Musashino concert hall (Tokyo), De Warande (Anversa), Mozarteum Brasileiro e Cultura Artistica (San Paolo) Auditorium Parco della Musica (Roma), Zentrum Paul Klee (Berna).

E’ ospite in Italia delle maggiori orchestre e di tutte le più importanti associazioni concertistiche e all’estero di compagini quali Lucerne Festival Strings, Camerata Salzburg, RTVE Madrid, OSI Lugano, Prague Chamber Orchestra, MDR Lipsia, Filarmonica della Scala, RTV Lubiana, ORF Vienna, Philarmonie der Nationen Amburgo, Enescu Philharmonic Bucarest, Kyoto Symphony, Sinfonica dell’Asturia (Oviedo),

Sinfonica di Tenerife, Sinfonica de Estado de Mexico, con direttori come Bellugi, Guidarini, Bisanti, Venzago, Luisi, Zedda, Manacorda, Tjeknavorian, Max Valdes, Flor, Nanut, Toyama, Bender, Buribayev, Panni, Pehlivanian, Chung, Gullberg Jensen, Justus Frantz, Baumgartner, Urbansky, Ceccato, Lu Jia. solo per citarne alcuni.

Fra la sua discografia, per Sony Classical, da ricordare il SACD con le sonate di Cherubini (Rosette Penguin Guide UK), The Scarlatti Restored Manuscript (vincitore dell’ICMA nella categoria Baroque Instrumental); di Bach, Invenzioni e Sinfonie (CD del mese BBC Music Magazine), The Italian Bach (Cd del mese Record Geijutsu);

i concerti per tastiera di Bach alla guida dell’Orchestra Nazionale della RAI, CD del mese della rivista MUSICA, Goldberg Variations (CD del mese delle riviste Pizzicato e Fonoforum), di Berio Piano Works (CD del mese della rivista RITMO).

Nella musica da camera proficue sono state le collaborazioni con R. Filippini, il Prazak Quartet, il Quatur Ysaye, il Sestetto Stradvari dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, U. Ughi, M. Larrieu, A. Ruggero.

Nelle ultime stagioni ha tenuto concerti in Giappone, Romania, Spagna, Francia, Messico, Germania, Lussemburgo, Belgio, Russia e nella stagione in corso è stato ospite dell’Orchestra Sinfonica Verdi di Milano, dell’Orchestra Hydn di Bolzano, del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Carlo Felice di Genova e dei Solisti Aquilani.

Sul sito del Maestro tutti gli approfondimenti: http://www.andreabacchetti.net

Tetyana Fedevych

Ha conseguito il Diploma in violino con lode presso la Scuola d° Arte e Cultura di Rivne. Nel 2005 si è laureata con lode presso 1’ Accademia Nazionale Musicale “Tchaikovsky” di Kiev nella classe di B.A. Kotorovych e T.G Mukhina.

Nel 2002 ha vinto l’”International Competition of Young Performers XXI Century Art” (Ucraina Kiev-Vorzel) come solista. Dal 2005 risiede in Italia dove ha conseguito il Diploma in violino con lode presso il Conservatorio di Pesaro.

Svolge intensa attività concertistica come solista e camerista. Si è esibita presso Milano, Parma (Parma Lirica e Casa della Musica), Varsavia, Cracovia, Praga (Smetana Hall – Obecni Dum) insieme alla pianista A.Bosacchi, alla violista C.Condur prima parte Fondazione Toscanini, alla violinista F.Thaci prima parte Fondazione I Pomeriggi Musicali, alle violiniste A.Vasile e S.Canino, ai pianisti L.Gaccione, A.Trebeschi, A.Bacchetti, B.Canino, G.Vazzoler, al violoncellista A.Zjumbrovsky, al violinista L.Moretti, al clarinettista D.Calia, incidendo CD e ottenendo diversi riconoscimenti dal Comune di Milano.

Musicamica

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 con l’obbiettivo di divulgare la cultura musicale.

Giovanna Savino

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”.

Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.