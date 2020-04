Andrà tutto bene, la canzone nel segno della speranza

Questa canzone cita “Andrà tutto bene” un segno di speranza e di buon umore scritta dal Cantautore Savonese Pier Caruso

Il cantautore ha radunato 11 artisti che insieme a lui cantano Andrà tutto bene” in poco più di 24 ore la canzone è entrata nelle case degli Italiani!

ognuno da casa sua! questo è il bello del video, senza effetti speciali o voci da studio, la semplicità e la purezza delle parole di questa canzone!

“Andrà tutto bene”

Andrà Tutto bene è la canzone scritta dal Cantautore Savonese Pier Caruso con la partecipazione del Bluesman Siciliano Sebastiano D’amato, il quale ne ha completato la forma firmando lo special.

Il testo della canzone è attualissimo, infatti parla di come stiamo vivendo la situazione in questo momento ma senza andare necessariamente a parlare del Covid – 19

la canzone racconta dei nostri sguardi persi verso l’infinito sul terrazzo, degli arcobaleni disegnati dai bambini sulle lenzuola ma sopratutto cita la frase per tutto il ritornello “Andrà tutto bene” insomma un segno di speranza che porta del buon umore nelle case della gente, anche perchè il video in se fa capire quanto la musica possa unire le persone, infatti Pier Caruso ha riunito undici artisti oltre a lui, ognuno diverso, ognuno in una città diversa per cercare di far capire quanto in questo momento c’è il bisogno di stare uniti!

Nel video vi sono anche Raphael forte personalità Internazionale del mondo del reggae e grande amico di Pier e spicca anche l’artista Sèbas che ha contribuito direttamente da New York cantando una strofa in Inglese, anche questo segno che la musica può unire anche oltre oceano!

Ad impreziosire con un piccolo contributo vi è in apertura IL CILE (conosciuto sopratutto per il feat. con J-AX in Maris Salvador) ed in chiusura il famoso comico Genovese Andrea DI Marco

Pier Caruso cercava la semplicità e non la perfezione dice, perchè è la semplicità che entra nel cuore della gente, e noi abbiamo cercato di tenergli compagnia per cinque minuti sperando diventi l’inno della buona speranza!

Ognuno a casa sua, ognuno dalla sua stanza ma a chilometri di distanza!

Gli artisti che troveremo nel video sono quindi:

Pier Caruso

Sebastiano D’amato

Raphael

Varry

Valentina Sloboda

Savi Galdi

Max Lo Buono

Luca Fogliati

Lele Tico

Antonio F

Daniele Manfrinanti

Da New York Sèbas