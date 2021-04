Ancora cantieri, code e rallentamenti sul nodo autostradale genovese

Nuova mattinata di passione sulle autostrade della Liguria, intorno al nodo di Genova dove si registrano nelle prime ore chiusure, code e rallentamenti.

Sulla A7 Serravalle-Genova vengono eseguiti lavori di manutenzione nella galleria Rivarolo III e per questo motivo è chiuso il bivio per la A12 Genova-Sestri Levante per le provenienze da Milano verso Sestri Levante.

Chi percorre la A7 da Milano verso Genova, diretto verso la A12 in direzione Sestri Levante, può uscire alla barriera di Genova Ovest e rientrarvi per poi procedere seguendo le indicazioni per Genova Est-Livorno.

Allacciamento A7/A12 Genova-Livorno chiuso al traffico fino alle 22:00 del 02/05/2021 provenendo da Milano verso Livorno per lavori.

Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

Inoltre, dalle 8 di questa mattina, si registrano code e rallentamenti praticamente su tutto il nodo.

In A12, 1 km tra Recco e Rapallo per lavori.

In A7, 2 km di coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori.

In A10, 3 km tra Genova Aeroporto e Genova Prà per lavori, 1 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori

Tra il bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Masone per lavori, ci sono 5 km di coda.