Anche il Covo di Nord Est lancia i Tigullio Bonds

Tutte le attività della ristorazione in Italia sono chiuse fino a nuove disposizioni governative con i conseguenti problemi di liquidità per molte attività commerciali.

Anche il Covo di Nord Est per superare questa situazione, ha deciso di proporre per i propri clienti dei vouchers, che sono stati chiamati “Tigullio Bonds”, acquistabili tramite bonifico bancario entro il 15 maggio 2020.

Questo permetterà, una volta riaperti, di poter usufruire dei servizi del noto locale della riviera.

Si tratta dei servizi di ristorazione, quali al ‘Buongustaio Doc’, ‘La Tana’ e ‘Beef Bar’; nello stabilimento Balneare: Covo Beach; nelle Discoteche: Covo e Covino e per quanto riguarda Eventi e Matrimoni, ‘Covo Events’

Tre sono i tipi di vouchers acquistabili: da € 100 per un valore successivo di spesa di 120€ presso Ristoranti e Covo Events; 130€ presso Covo Beach e Discoteche; da € 500 per un valore di 650€ presso Ristoranti e Covo Events, 700€ presso Covo Beach e Discoteche; da € 1.000 per un valore di 1.350€ presso Ristoranti e Covo Events, 1450€ presso Covo Beach e Discoteche.

E’ possibile acquistare più vouchers e, gli stessi, saranno spendibili in più occasioni fino alla scadenza del 31 dicembre 2020 con l’offerta che non è cumulabile con altre.

“Così facendo – spiegano dalla proprietà del Covo – darete un tangibile segnale di vicinanza in un momento veramente complicato e avrete, speriamo molto presto, una motivazione in più per tornare a gustare le nostre specialità e a vivere le bellezze di Santa Margherita e Portofino”.