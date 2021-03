Con il ritorno della Liguria in zona gialla, Amt punta anche a un ritorno dei turisti. Va segnalato il mantenimento del servizio per la linea 82, che collega ogni giorno Santa Margherita a Portofino e che, soprattutto nei fine settimana, viene tradizionalmente frequentata da molti turisti. Attualmente le corse sono 30 al giorno, con prima partenza da Santa Margherita alle 5.58 e da Portofino alle 6.15; mentre l’ultima corsa del giorno da Santa Margherita parte alle 22.37 e da Portofino alle 23.

La novità è che anche sulla linea 82 vale la possibilità di acquistare il ticket on line scaricando l’apposita app, che rende possibile anche consultare direttamente dalla App Amt anche gli orari programmati relativi al servizio provinciale. Si deve scaricare gratuitamente la App Amt, disponibile nelle due versioni per Android e iOS, dai rispettivi store. La schermata iniziale si apre direttamente su una serie di ricerche facilitate: orari, percorsi, biglietti, preferiti e news.

Cliccando su orari si apre una schermata che riporta le icone dei diversi servizi gestiti dall’azienda. Cliccando sull’icona “Provinciale” si apre il collegamento con le informazioni relative agli orari dei diversi gruppi di linee, facilitando l’accesso alle informazioni. Questa novità alla App segue quella già introdotta relativa alla possibilità di acquistare direttamente dall’applicazione alcuni titoli di viaggio validi in ambito metropolitano, compreso quello della linea turistica 82.

Per quanto riguarda le tariffe in vigore sulla linea 82, il prezzo del biglietto è di 3 euro per la sola andata e di 5 Euro per l’andata e ritorno. Ovviamente il titolo di viaggio giornaliero e settimanale, così come gli abbonamenti multi corsa e quelli di libera circolazione mensili e annuali possono essere utilizzati sulla linea 82. I residenti di Santa Margherita e di Portofino pagano in ogni caso la tariffa ordinaria di 1.80 euro. ABov Orario AMT Santa Margherita Portofino Linea.82