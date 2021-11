Alluvioni, Cal della Liguria: parere favorevole a legge Lega ‘Fiumi puliti’

“Stamane il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria ha dato parere positivo a due proposte di legge della Lega.

Durante la discussione, i sindaci liguri hanno espresso apprezzamento per i provvedimenti in questione e hanno sottoscritto alcune osservazioni che ritengo meritevoli e condivisibili e che inserirò nei testi presentati.

La prima pdl ‘Fiumi puliti’ riguarda la manutenzione degli alvei, presentata anche a seguito dei recenti eventi alluvionali, che prevede una semplificazione normativa e una migliore definizione degli ‘interventi in compensazione’ per i lavori effettuati in alveo (consentiti con semplice comunicazione a Regione Liguria), l’ampliamento della libertà d’azione dei sindaci liguri, azzerando il canone di concessione per gli interventi di asportazione del materiale, l’individuazione dei tratti del reticolo fluviale su cui realizzare piani di manutenzione, la definizione di criteri e modalità per la cessione dei materiali e le finalità di utilizzo.

La seconda pdl riguarda le norme per raccolta, coltivazione, commercio dei tartufi e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria, con l’istituzione del Centro regionale per la tartuficoltura a Millesimo, all’interno del Parco regionale di Bric Tana, tracciabilità del tartufo (carta d’identità), albo dei ‘Custodi del Bosco’, stretta collaborazione con le attività di ristorazione, valorizzazione del ruolo dell’associazionismo e dei Comuni nella programmazione di settore”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).