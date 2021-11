Alluvione a Stella, Mai: approvato odg Lega per famiglie ancora sfollate

“Alluvione novembre 2019 a Stella.

L’Assemblea legislativa della Liguria oggi ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta regionale ad attivarsi in ogni sede utile e con ogni iniziativa per consentire gli interventi necessari al rientro in sicurezza nelle proprie abitazioni alle famiglie a oggi ancora follate o, nei casi in cui ciò non sia possibile, garantire adeguato sostegno per alternative e autonome stabili sistemazioni.

Regione Liguria tiene alta l’attenzione per risolvere nel più breve tempo possibile la situazione nel Comune dell’entroterra savonese”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).