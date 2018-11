Allerta Rossa, è il film dei 6 giorni di tempesta a “Santa” | Video

Allerta Rossa, è il documentario film che racconta con immagini suggestive i sei giorni di mareggiate e vento forte tra 29 ott. e 3 novembre a Santa Margherita.

In meno di mezz’ora il filmato si ripercorre la mattina del lunedì fino alla chiusura del C.o.c (centro operativo comunale) mostrando le immagini delle fasi della mareggiata che si è abbattuta anche su Santa Margherita Ligure, documentando i danni e la mobilitazione per la ricostruzione.

Un evento senza precedenti nella recente storia sammargheritese che ha impegnato tutti, istituzioni e cittadini, per una reazione immediata. Il documentario film Allerta Rossa è diviso in cinque video, uno per ogni giorno tranne l’ultimo video in cui si racconta sia il 2 sia il 3 novembre.

Cliccando al seguente link in automatico vengono riprodotti in sequenza sull'apposita playlist del canale YouTube del comune di Santa Margherita Ligure.