Proseguono le attività di monitoraggio e intervento oltre il termine dell’allerta arancione

Anche dopo la conclusione dell’allerta arancione, il personale tecnico della Provincia della Spezia continuerà le attività di monitoraggio e sicurezza lungo i 550 chilometri di strade provinciali.

Questo fine settimana, i tecnici del settore viabilità e del settore tecnico sono stati operativi per gestire le emergenze causate dal maltempo che ha colpito il territorio spezzino.

Le squadre hanno risposto a numerose richieste di intervento da parte di enti locali e cittadini per evitare disagi e garantire la sicurezza dei percorsi.

Gli interventi principali hanno riguardato la messa in sicurezza delle carreggiate, come nella zona di Zanego nel comune di Lerici e lungo la strada provinciale SP 530 tra Marola e Fabiano, nella zona di Acquasanta.

In quest’area, il personale ha collaborato con i tecnici del Comune della Spezia, la Polizia Locale, Acam e volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato per ripristinare un tratto colpito da allagamenti e accumuli di fango e detriti.

Lavoro costante e coordinamento con le forze della protezione civile

“Dal momento dell’allerta, il personale del nostro servizio tecnico ha garantito una presenza costante lungo le strade spezzine,” spiega il Presidente Pierluigi Peracchini.

“Per affrontare la situazione di oggi, abbiamo organizzato squadre di lavoro, impiegando una decina di persone, e attivato tre geometri e un ingegnere del servizio di reperibilità, insieme a una pattuglia della Polizia Provinciale.”

Gli interventi hanno incluso sopralluoghi in aree critiche come quelle colpite da frane, infrastrutture, in particolare i ponti, e cantieri aperti.

Conclusi gli interventi principali, il monitoraggio del territorio continuerà per garantire la sicurezza e la gestione delle eventuali criticità che potrebbero emergere.

Per questo motivo, il livello di attenzione rimarrà alto anche dopo la fine dell’allerta meteo.

Prudenza e collaborazione con i sindaci e la protezione civile

La Provincia invita a mantenere la massima prudenza quando si percorrono le strade provinciali, specialmente nelle aree con cantieri in corso o colpite da forti piogge.

Il personale della Provincia sta lavorando in stretta collaborazione con i Sindaci e le forze della Protezione Civile per garantire la massima sicurezza.

Le squadre continueranno a operare anche dopo la conclusione dell’allerta meteo gialla, attivandosi per problematiche legate a eventi franosi o smottamenti di piccola entità.

Le condizioni meteo richiedono una proroga delle attività di presidio e intervento fino al ripristino completo della situazione di normalità.