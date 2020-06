Allerta meteo gialla da domani per temporali

Ancora tempo instabile in arrivo sulla Liguria. Per domani gli esperti di Arpal hanno previsto nuove piogge e temporali e nella tarda mattinata di stamane hanno diramato l’allerta gialla come di seguito.

CENTRO PONENTE (ZONE A, B, D) DALLE 6 ALLE 20 DI DOMANI.

LEVANTE ED ENTROTERRA DI LEVANTE (ZONE C, E) DALLE 12 ALLE 24 DI DOMANI.

L’allerta gialla per temporali riguarda i bacini piccoli e medi della nostra regione.

“L’avvio dell’estate meteorologica 2020 in Liguria – hanno spiegato da Arpal – continua ad essere caratterizzato da passaggi instabili alternati a breve pause più asciutte.

Oggi, in un contesto di variabilità, non sono mancate deboli piogge, in particolare a Ponente (alle 12.00 7 millimetri a Montenotte Inferiore, nel savonese).

Dalla prossima notte il passaggio di una nuova perturbazione farà aumentare l’instabilità, con rovesci e temporali anche forti che, inizialmente, interesseranno il centro Ponente, dove potranno essere persistenti.

I fenomeni si estenderanno al Levante dalle ore centrali della giornata, mentre sono attesi in attenuazione dalla serata sul Ponente. Residui rovesci o temporali saranno possibili, fino alla mattinata di domenica 14, a Levante”.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

OGGI: precipitazioni di intensità debole su ABD, anche a carattere di rovescio, in esaurimento nel corso del pomeriggio; venti in rinforzo da Nord-Est fino a 40-50 km/h rafficati sui capi di A la sera.

DOMANI: una perturbazione attraversa la Liguria portando già nella notte tempo instabile con piogge a carattere di rovescio e temporale di intensità fino a forte. I fenomeni interesseranno inizialmente ABD dove potranno assumere carattere persistente, si estenderanno su CE nelle ore centrali e si attenueranno la sera da Ponente con cumulate ovunque significative. Venti da Nord-Est fino a 40-50 km/h rafficati sui capi di A, in calo in mattinata.

DOMENICA 14: Piogge residue a carattere di rovescio o temporale su CE di intensità moderata o localmente forte in attenuazione nel corso della mattinata.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale ligure.

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

