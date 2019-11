Ecco le strade che sono state riaperte al traffico veicolare e quelle ancora chiuse.

Si tratta di un aggiornamento del Comune di Genova delle 10.30

Le strade riaperte alla circolazione auto:

Via 30 Giugno 1960, Via Fillak, Via Milano sottopasso, Via Pacoret, Largo Jursè, Via P. Reti, Via Renata Bianchi, Via Trenta Giugno 1960 e Piazza Montano.

Le strade ancora chiuse:

Via San Quirico, Via Chiaravagna lato monte, Corso Perrone, Via Perlasca e Via Borzoli lato Rivarolo.