Allerta gialla dalle 21 di domani e lunedì peggiora. Le previsioni

I responsabili di Arpal poco dopo le 14 di oggi hanno comunicato di avere emesso l’allerta meteo per temporali da domani, a partire dalle 21 sui bacini piccoli e medi delle zone B (Centro della Liguria), C (Levante) ed E (versanti padani di Levante).

Ulteriori valutazioni sono previste nella mattinata di domani con le nuove uscite dei modelli meteo.

“L’avvicinarsi di una struttura perturbata sulla Liguria – hanno spiegato da Arpal – porterà per la giornata di domenica piogge, inizialmente sparse, con temporali più consistenti dalla serata.

Nella notte tra domenica e lunedì avremo un marcato peggioramento dello scenario, con possibile convergenza dei venti che porterà piogge intense, persistenti e cumulate molto elevate sul Centro-Levante.

In particolare sul Levante lo stato di bagnamento del terreno ha raggiunto la completa saturazione, pertanto già dalla serata di domenica si potranno osservare repentini innalzamenti dei livelli nei bacini piccoli/medi associati ai fenomeni temporaleschi.

Per lunedì la modellistica idrologica prefigura uno scenario potenzialmente molto critico”.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

OGGI. In serata l’attivazione di un flusso umido sudoccidentale associato ad un aumento dell’instabilità favorisce possibili rovesci o temporali sulla parte più orientale della zona C con bassa probabilità di fenomeni forti. Da metà giornata nuovo rinforzo dei venti fino a burrasca da sudovest lungo la costa di A, forti da sud, sudovest su B, C e rilievi di E. Mare ancora molto mosso per onda lunga di libeccio in progressiva scaduta

DOMANI. Una vasta depressione atlantica convoglia sulla Liguria un flusso umido sudoccidentale associato a instabilità determinando già dalla notte precipitazioni diffuse sul Centro-Levante con cumulate significative su CE e rovesci o temporali (con bassa probabilità di fenomeni forti fino al tardo pomeriggio, alta probabilità su BCE in serata). Venti da sud, sudovest fino a forti su rilievi di CE nel corso della giornata; in serata ingresso di venti forti da sud[1]sudest sulla costa di E. Mare localmente molto mosso su C

LUNEDI’ 30. Per l’intera giornata tempo molto perturbato con piogge diffuse tra moderate e forti e cumulate areali fino a molto elevate sul Centro-Levante; la probabile configurazione di flussi convergenti da sudest sul Levante e da nord sul Centro associata a spiccata instabilità prefigura uno scenario di temporali forti, organizzati e persistenti la cui collocazione sarà meglio definita nelle prossime emissioni. Su C dalle prime ore della notte vento da forte a burrasca da sud-sudest e mare fino a localmente agitato per onda da sud-sudest.