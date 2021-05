D A N T E, L A L I G U R I A E A L T R O

Venerdì 14 maggio 2021, Chiavari, Società Economica, ore 17 Conversazione di Giancarla Solasu Dante educatore europeo Fabio Contu legge il canto XXVII del Purgatorio Società Dante Alighieri Comitato di Genova

In occasione del VII centenario della morte di Dante, il Comitato di Genova della “Dante Alighieri” aps, in collaborazione con la Società Economica di Chiavari e con la Biblioteca Universitaria di Genova e con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria e dei Comuni di Chiavari, Cogorno, Genova, Gorreto, Lavagna, Lerici, Neirone, Noli,

San Colombano Certenoli e Voltaggio, organizza un ciclo di incontri che, a seguito delle disposizioni del Decreto riaperture del 21.4.2021 all’art. 5,1, si svolgeranno in presenza con obbligo di prenotazione(in questo caso al numero 0185 363275) e che comunque saranno registrati e dal giorno successivo alla data indicata si potranno vedere sul sito www.ladantegenova.it



Nel contestualizzare il discorso entro la Pedagogia Generale, intesa come scienza della formazione,dell’educazione e dell’istruzione culturale dell’essere umano, l’intervento si concentrerà sulla tensione educativa custodita nell’opera dantesca e, in particolare, nel Convivio, tratteggiando quegli aspetti della poetica di Dante che permettono di riconoscerlo non solo quale canone classico della letteratura italiana, europea e universale, ma anche come espressione emblematica dell’Umanesimo nell’Occidente Europeo.

Attraversando il thesauru sculturale che sostanzia il suo progetto pedagogico, si restituirà un profilo del Poeta rimasto spesso ai margini della ricerca critica: quello di educatore europeo. Giancarla Sola è Professore Ordinario di Pedagogia Generale e Storia della Peda-gogia dell’Università di Genova.

È stata Visiting Professor presso il Florida Insti-tute of Technology ed è Condirettore del “Centro Studi Pedagogici Don Lorenzo Milani” di Genova. Tra le sue pubblicazioni: Umbildung. La “trasformazione” nella formazione dell’uomo(2003), Heidegger e la pedagogia(2008), Archeologie della formazione occidentale(2008), Introduzione alla Pedagogia Clinica(2008), La formazione originaria. Paideia, humanitas, perfectio, dignitas hominis, Bildung, Logica, linguaggio e metodo in pedagogia(2016) con M. Gennari e Dante educa-tore europeo(2020) con F. Cambi. ABov