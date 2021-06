Alle Terrazze della Spezia raccolta alimentare. Torna al Centro Commerciale l’iniziativa solidale per sostenere le fasce più deboli.

Alle Terrazze della Spezia raccolta alimentare in collaborazione con la Croce Rossa

Giovedì 10 giugno 2021 dalle 9 alle 20 ritorna l’iniziativa della raccolta alimentare presso il centro commerciale Le Terrazze.

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana della Spezia.

E’ volta a sostenere le fasce più deboli della popolazione e le famiglie in difficoltà economica, soprattutto in questo particolare periodo di emergenza.

Il terzo appuntamento di quest’anno sarà giovedì 10 giugno 2021 dalle ore 09.00 alle 20.00.

I volontari della CRI saranno presenti all’Ipercoop del centro commerciale presso lo stand dedicato al piano 0.

Raccoglieranno alimenti a lunga conservazione come latte, olio, farina, zucchero e biscotti, oltre a omogeneizzati, pannolini e latte per bambini, particolarmente richiesti dalle famiglie.

Grazie a questa iniziativa, i clienti de Le Terrazze potranno contribuire, con un piccolo gesto di generosità, a sostenere l’attività del centro di distribuzione viveri della Croce Rossa di via Bologna.

Le Terrazze si conferma essere un punto di riferimento per la città e, in un periodo così delicato, ritiene importante collaborare con le realtà locali, come Croce Rossa, per far sentire il proprio supporto ai cittadini.

LE TERRAZZE è un centro commerciale situato alla Spezia in via Fontevivo.

Con una GLA (Superficie Lorda Affittabile) complessiva pari a 38.600 mq, è il maggiore centro commerciale della provincia.

Vanta un’offerta completa ed equilibrata in una struttura moderna ed ecosostenibile, con 103 unità retail a pieno regime di cui oltre 80 negozi, 16 ristoranti e bar, 1 ipermercato, 1 palestra con piscina, 1 sala giochi.

Aperto da Marzo 2012 il centro è attualmente gestito da Sonae Sierra, società internazionale specializzata nello sviluppo e nella gestione di centri commerciali.