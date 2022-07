All’Arena del Mare tornano i Bruciabaracche. Il 28 luglio dalle 2o il nuovo “Brucia Beach Party” al Porto Antico di Genova.

All’Arena del Mare tornano i Bruciabaracche, dopodomani.

Un evento inedito per il collettivo comico genovese composto da Antonio Ornano, Andrea Possa, Andrea Di Marco, Andrea Carlini, Marco Rinaldi, Daniele Ronchetti ed Enzo Paci: per la prima volta in programma, oltre allo spettacolo, un’esilarante e informale pre-show con il cast al completo

Giovedì 28 luglio all’Arena del Mare al Porto Antico di Genova i Bruciabaracche esordiscono con “Brucia Beach Party”, un nuovo evento del collettivo comico genovese che, prima dello spettacolo delle 21.30, introduce un inedito ed esilarante pre-show al via alle 20 con il cast al completo: Antonio Ornano, Andrea Possa, Andrea Di Marco, Andrea Carlini, Marco Rinaldi, Daniele Ronchetti ed Enzo Paci.

Lo spettacolo fa parte di “Ridere d’agosto ma anche prima”, rassegna estiva del Teatro Garage.

Il pubblico potrà quindi accedere al “Brucia Beach Party” all’Arena del Mare già dalle ore 20 di giovedì 28 luglio, con il pre-show in scena su un palco laterale allestito per l’occasione.

«Quest’anno abbiamo deciso di rivoluzionare il format del nostro spettacolo al Porto Antico – racconta il comico Andrea Carlini – cominciando, per chi vuole, già alle 20 con un dj set che vede la partecipazione di tutti i Bruciabaracche, chiamati a rispondere alle provocazioni di Daniele “Gabri Gabra” Ronchetti.

Ma non solo: il pubblico presente, per la prima volta, può partecipare in prima persona con quiz, domande e molto altro».

Alle 21.30 inizia lo spettacolo vero e proprio, con Andrea Possa, Marco Rinaldi, Antonio Ornano, Daniele Ronchetti, Enzo Paci, Andrea Carlini e Andrea Di Marco.

«Anche lo show delle 21.30 – anticipa Antonio Ornano – vede molti inediti, affiancati all’irresistibile galleria di personaggi già amati dal pubblico dei Bruciabaracche.

A cominciare da un nuovo sketch corale ispirato alle serie tv di genere “medical” e un’insolita e irriverente canzone estiva firmata da Andrea Di Marco, che veste anche i panni dell’Estremista Ligure per commentare le recenti elezioni». Ma le novità non finiscono qui.

«Ci sarà anche un mio nuovo personaggio – conclude Enzo Paci – che al momento è ancora “top secret”, per non parlare di due grandi ritorni: il Ricco Portofinese di Andrea Carlini, trasformatosi nel frattempo nel leader di un improbabile movimento “no tax” (no tasse) e la giovane band “I figli di Possa”, per un finale da cantare tutti insieme sotto le stelle».

“Brucia Beach Party” comincia con il pre-show alle ore 20 di giovedì 28 luglio, lo spettacolo comincia alle 21.30. Biglietti da 23€ disponibili online su Happyticket, in biglietteria del Teatro Garage di via Repetto 18r (010 511447 – 010 8994976), all’ufficio IAT Garibaldi (via Garibaldi 12r, da lunedì a domenica dalle 9 alle 18.20) e all’ufficio IAT Porto Antico (Ponte Spinola, accanto biglietteria Acquario, da lunedì a domenica dalle 9 alle 18.20). Il singolo biglietto dà accesso a entrambi gli eventi.