Algerino minaccia passante con un coltello

Si tratta di un 66enne arrestato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione

Un 66enne algerino è stato arresto dalla Polizia in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere per cumulo di pene, denunciandolo altresì per minacce gravi e per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Ieri mattina, poco prima delle 8, una volante è intervenuta, in piazza Crispi, nei pressi di Quarto dei Mille, in soccorso di un uomo che era stato minacciato con un coltello.

Ancora molto spaventato ha raccontato agli agenti che poco prima uno straniero incrociato per strada aveva dato origine ad una lite senza alcun motivo per poi estrarre un coltello da un fazzoletto e puntarglielo alla gola.

Dalla descrizione accurata i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’aggressore, il 66enne, ancora in possesso dell’arma.

Da un controllo ai data base è risultato a suo carico un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Genova a maggio poiché l’uomo deve scontare in carcere 2 anni, 4 mesi e 4 giorni per reati commessi in passato.