Albissola Marina, attenzione ai bocconi avvelenati: moria di gatti

Qualcuno sta tentando di eliminare con il veleno una delle colonie feline libere “storiche” di Albissola Marina.

I volontari della Protezione Animali hanno trovato quasi contemporaneamente morti cinque dei circa venti gatti che vivono da anni nella zona di Poggio dell’Orizzonte, sulle immediate alture cittadine.

Proprio le volontarie del gattile Enpa di Albissola coordinate da Pia ed Elda, con grande fatica (cattura, trasporto, ricovero presso la sede dell’associazione a Savona in pre e postdegenza) e con l’aiuto del Comune, avevano fatto sterilizzare tutti i soggetti della colonia, gratuitamente dal Servizio Veterinario dell’ASL2 o a pagamento da veterinari privati, per mantenere stabile il loro numero e farli accettare anche da chi non li ama.

Evidentemente l’operato degli animalisti non è gradito ed i soliti, per ora, ignoti, hanno optato per le vie brevi ed illegali. La loro uccisione è infatti punita con la reclusione da quattro mesi a due anni e le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno compiendo controlli, e pattugliamenti anche notturni in borghese, per identificare i colpevoli.

Intanto lanciano l’allarme ai proprietari di cani e gatti della zona, affinché vigilino per evitare che i loro animali mangino bocconi sospetti.

Chiunque infine avesse informazioni utili agli accertamenti è pregato di telefonare all’associazione al numero 019 824735, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.