Albero caduto in via Paleocapa a Oregina: strada riaperta

Nel pomeriggio di oggi un albero si è abbattuto in via Paleocapa, nel quartiere Oregina di Genova, causando la chiusura completa della strada al traffico.

L’incidente si è verificato intorno alle 17:00 nei pressi del civico 25, precisamente nel tornante vicino ai giardini Domenico Piola.

La caduta dell’albero ha interrotto la circolazione, creando disagi per automobilisti e residenti.

Sul posto sono intervenute le autorità per ripristinare la sicurezza e liberare la carreggiata.

La chiusura della strada ha avuto un impatto significativo sul traffico locale, rendendo necessaria la deviazione del flusso veicolare.

Via Paleocapa rimarrà chiusa fino al completamento delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell’area. I residenti sono invitati a seguire le indicazioni fornite dalle autorità e a utilizzare percorsi alternativi per evitare disagi.

Sul posto I vigili del fuoco.

Aggiornamento

Strada riaperta