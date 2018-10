Albero cade in via Canevari per il vento, VVF in azione | Foto

Questo pomeriggio a Genova all’inizio di via Canevari, lato monte, a causa del forte vento, un albero si è abbattuto sulla carreggiata.

Il traffico si è bloccato.

Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere l’albero e far tornare fluida la circolazione.

I vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi con tutte le squadre disponibili, si va dai gazebi pericolanti, alle tapparelle e vetri, agli alberi. Al momento son impegnate 7 squadre della centrale e tutti i distaccamenti cittadini.

In via Cecchi sta operando una squadra per la messa in sicurezza di alchimia lamierati pericolanti.