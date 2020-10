Albanese espulso dall’Italia fino al 2030 rientra con altro nome: arrestato

Questa notte alle 3, la Polizia di Genova ha arrestato un 31enne albanese che è rientrato illegittimamente in Italia dopo l’espulsione. A seguito di una segnalazione giunta in Questura, i poliziotti sono andati a cercarlo nell’abitazione del cugino, a Rivarolo in via Castelluccio, trovando un soggetto con documento avente un nome diverso della persona destinataria del provvedimento di rintraccio.

Accompagnato in Questura, i rilievi fotodattiloscopici hanno permesso di accertare che il 31enne aveva fatto effettivamente rientro in Italia illegalmente con altro nome essendosi nel frattempo sposato in Albania ed avendo cambiato generalità.

L’Autorità Giudiziaria aveva disposto che qualora l’uomo fosse rientrato prima del termine decennale previsto avrebbe dovuto scontare la pena di 7 anni di detenzione.