Alassio serata sotto le Stelle con Padre Herman e con i Libero Arbitrio un tuffo nella dance degli anni 70 e 80

Alassio serata sotto le Stelle con Padre Herman, per sostenere i progetti dell’Associazione. Questa sera in Piazza Partigiani

Il 18 agosto scorso le previsioni meteo avevano spinto gli organizzatori a rinviare il concerto e fissare una nuova data per il tradizionale appuntamento con la “Serata sotto le Stelle” organizzata dall’Associazione Amici di Padre Herman con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Alassio. Questa sera, giovedì 1° settembre, l’attesa per l’esibizione dei “Libero Arbitrio” sarà finalmente premiata.

Alle ore 21 in Piazza Partigiani, sotto le Stelle della Baia di Alassio si balla, o meglio, ci si scatena sulle note della Disco Music degli anni 70 e 80 by Libero Arbitrio, la live band composta da musicisti legati da una forte passione per la musica, con consolidate singole esperienze ed abilità strumentali e vocali, che permettono loro di esprimere un proprio stile nel proporre un significativo tributo alla indimenticabile musica di quegli anni, il tutto accompagnato e fortemente caratterizzato da un accurato e appropriato abbigliamento scenico e da cambi d’abito durante la serata.

“Non sappiamo come ringraziarli per la loro disponibilità – le parole di Antonello Ghiglione presidente dell’Associazione Amici di Padre Herman odv – ogni anno sia i Libero Arbitrio, sia il Comune di Alassio, con la Gesco, ci aiutano a realizzare questa serata che ha lo scopo di presentare la nostra associazione e i progetti che portiamo avanti e a raccogliere fondi per sostenerli”.

Dall’auto ai giovani in Rwanda, alle attività di animazione agli anziani del centro di incontro “L’Isola che C’è” passando per la raccolta dei pacchi alimentari per le famiglie del nostro territorio, gli Amici di Padre Herman sono davvero tanti e molto attivi.

In piazza saranno presenti banchi per la vendita di bevande e snack, il cui ricavato sarà devoluto proprio alla realizzazione di questi progetti.

A introdurre la serata Rinaldo Agostini, presidente della Marina di Alassio, ma che da sempre mette al servizio dell’Amministrazione e delle buone cause la professionalità maturata in anni e anni di impegno ai microfoni delle radio locali. Poi il palcoscenico sarà dei Libero Arbitrio: impossibile resistere!