Al via la campagna social Make Science Pop Again

Il Festival della Scienza augura un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi 2020 e lancia la campagna social “Make Science Pop Again”.

Tra pochi giorni è in programma la prova di Maturità, argomento che mai come quest’anno ha fatto parlare i giornali e ha spaventato gli studenti di tutta Italia. In occasione di questo importante evento, il Festival della Scienza ha pubblicato sulle pagine social Facebook e Instagram e sul proprio canale YouTube il video “Maturità da Incubo”, in cui si cerca di esorcizzare con il sorriso l’ansia e la paura pre-prova e si fa un grosso in bocca al lupo agli studenti italiani.

Protagonisti del video il comico Andrea Carlini, alle prese con il temutissimo esame di matematica, e lo youtuber Elia Bombardelli, vera e propria “star” delle ripetizioni online da quasi 300mila iscritti, in veste di coach. Tra citazioni della Casa di Carta e visite all’Istituto Italiano di Tecnologia, riuscirà Andrea Carlini a superare l’ansia per l’esame di maturità?

Il video inaugura anche la campagna social lanciata dal Festival della Scienza dal titolo “Make Science Pop Again”, un progetto che, attraverso ospiti speciali ed esperimenti online con il pubblico, ha l’obiettivo di svelare l’anima pop e divertente della scienza nei mesi che anticipano il festival, manifestazione che tornerà a Genova dal 22 ottobre al primo novembre 2020. La campagna fa parte del progetto Festival 2.022, sostenuto dal bando Open2Change di Fondazione Compagnia di Sanpaolo per aumentare la presenza online del Festival e la fruizione di contenuti digitali da nuovi target di pubblico.

Qui il video: