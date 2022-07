Al via il Festival AG Noir. Dal 7 al 9 luglio nei giardini di Palazzo Tagliaferro ad Andora, dalle ore 19:00. Il programma di oggi.

Al via il Festival AG Noir, ottava edizione.

SABATO 9 LUGLIO

Dalle 19.00 alle 21.30 Area Eventi

Spritz, apericena, interviste, letture, incontri con gli autori e firmacopie con Pupi Bracali, Cristina Penco, con la presenza degli autori dei Fratelli Frilli Editore Maria Masella con “Appuntamento Mortale” e Ugo Moriano con “Escursione Fatale” e Carmine Mari con “Il Fiore di Minerva” ed.Marlin

Sarà presente una postazione ad hoc per interviste e dirette dall’AG NOIR a cura della trasmissione “E allora ciao” di BRG radio web con la presenza di Sergia Monleone e Costantino Pessano “vecchio mago” e letture brani a cura di Tiziana Minacapilli Ass.ne Cosa vuoi che ti legga?

21.30 alle 23.00

Follia Collettiva – la follia giustizialista:

L’incontro si configura come un’indagine sul fenomeno svolta attraverso l’analisi della strage di Erba, dell’omicidio di Roberta Ragusa e del caso di Denise Pipitone e della folle storia di un errore giudiziario.

In conversazione con Christine Enrile

CARMELO ABBATE giornalista, scrittore, opinionista di “Quarto Grado” e altri programmi sia Mediaset sia Rai, è noto anche per i suoi libri, molti dei quali si collocano nelle classifiche dei bestseller made in Italy, fra i quali “Le storie degli altri: Viaggio nella vita e nel cuore di chi non ha voce”, che tratta di storie di uomini e donne che si sono raccontati non per apparire, ma per togliersi un peso.

ROSARIO ORLANDO avvocato penalista, cassazionista e autore de “L’Offesa” che racconta la storia di una donna innocente arrestata con la tremenda accusa di pedofilia.

ANNA MARIA MANNA vittima di errore giudiziario.

ROBERTO CENTAZZO Inventore di Storie e creatore della Squadra speciale minestrina in brodo, presenta “Il rappresentante di Cartoline le storie di Cala Marina” ed. Tea

a seguire incontro con

GIUSEPPE PATERNÓ RADUSA autore e responsabile editoriale della piattaforma di podcast “Gli Ascoltabili”.

Con Gianluca Chinnici cura il podcast “Demoni Urbani” condotto dall’attore Francesco Migliaccio che ripercorre la storia dei più agghiaccianti delitti compiuti nelle città italiane.

La serie true crime in podcast è la più ascoltata su Spotify. Un progetto diventato anche un libro edito da Sperling&Kupfer, per la gioia degli amanti del true crime.

Il Festival AG NOIR chiude l’VIII edizione con un evento eccezionale

Demoni Urbani, serie cult della piattaforma podcast “Gli Ascoltabili” presenta “Tre volte ancora… Questa Amore è una Spider a Gas”, spettacolo teatrale interpretato da Francesco Migliaccio, Francesca Porrini, Carlina Tomassi, scritto da Giuseppe Paternò Raddusa. Regia di Omar Nedjari.

“Demoni Urbani” questa volta… è live, per dare corpo alla voce dei suoi podcast e raccontare una storia avvenuta a Uscio, in Liguria, negli anni ‘70. Una storia d’amore, una storia di morte.