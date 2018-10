Al via il 12 ottobre la 34^ stagione del Quaalude

Venerdì 12 ottobre prenderà il via la trentaquattresima stagione del Quaalude, storico circolo genovese specializzato in musica live.

Anche quest’anno il Quaalude si presenta come un’ampia scelta di gruppi musicali genovesi portando sul palco sana musica rock ai suoi Quaaluders.

Sempre presente l’inossidabile Flaps, Presidente e Music Selecter del circolo, pronto a soddisfare la fame di rock.

“Riapriamo in un momento difficile per la musica genovese:” dice uno dei consiglieri “dopo due anni di ordinanza è ancora dura poter garantire qualità musicale a costi ridottissimi ma ci è sembrato doveroso proseguire in un cammino che nel corso della stagione vedrà il trentacinquesimo compleanno del Circolo: generazioni di genovesi sono passate al Quaalude e mi auguro che altrettante possano godere di questo posto, ormai una leggenda.”

A breve anche una serie di eventi dedicati alla raccolta di fondi e idee per aiutare la ricostruzione del Ponte di Genova e l’apertura di una scuola di musica dedicata ai bambini e ragazzi del Centro Storico.

Come raggiungere il Quaalude.

In metro fermata Sarzano della metro e qualche passo verso ponente

In macchina parcheggio di piazza Dante e una passeggiata fino a Piazza Sarzano passando per i vicoli

oppure parcheggio di Carignano e via Ravasco oppure parcheggio della Marina e quattro scale in

Mura delle Grazie

In autobus tutti i numeri per Piazza De Ferrari o Corso Quadrio.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/153077955635959/