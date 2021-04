Al via da oggi il contest fotografico online Zona Blu

Parte oggi, 15 aprile, il Contest fotografico “Zona Blu” e si svolgerà sulla pagina Facebook di Mondo Barca Market fino al 31 maggio 2021.

Ai nastri di partenza il contest fotografico “Zona Blu”, promosso da Edizioni Annesi, “Vogliamo farvi tornare al colore che amiamo di più, nella nostra comune zona di comfort appunto in “Zona Blu” attraverso ricordi e immagini delle giornate passate in mare… in attesa di poter tornare a navigare presto”.

Il contest sarà promosso su tutti i social dell’Editore, ma si svolgerà sulla pagina Facebook @mondobarcamarket dal 15 aprile al 31 maggio.

“I nostri lettori stanno vivendo un momento di grande nostalgia, ma anche di laborioso fermento per quello che saranno le prossime vacanze. Già dallo scorso anno la narrazione della nautica è cambiata molto divenendo un rifugio dalla pandemia; questo non ha esentato tutto l’indotto dalla crisi, per questo, come editore di settore, Edizioni Annesi si sente in dovere di supportare il turismo nautico, e lo fa stavolta attraverso un contest fotografico. Il Contest Zona Blu ha come obiettivo primario quello di raccontare, con leggerezza, la vacanza in barca, il contatto diretto con il mare, le emozioni e i paesaggi che regala, perché navigare, non è solo una vacanza, ma un’esperienza. La partecipazione al Contest Zona Blu è gratuita e chiunque potrà condividere una fotografia che rappresenta la propria “Zona Blu”: la barca e la nautica da diporto, il mare e i paesaggi italiani visti dalle imbarcazioni e la vita in barca che sia per passione, pesca, sport o lavoro” ha dichiarato Elisa Annesi, direttore del giornale Mondo Barca Market, edito da Edizioni Annesi.

Nasce da questo l’idea di un contest fotografico che si svilupperà, non a caso sul social network blu per eccellenza, Facebook.

Il contest “Zona Blu” ha la finalità di promuovere la passione per la nautica con l’intera community di Mondo Barca Market, condividendo posti e località italiane; promuovendo la bellezza dei nostri mari; far conoscere la nautica a chi non ci si è ancora avvicinato, ricordando che è anche un modo sicuro di trascorrere le proprie vacanze.

La partecipazione al contest “Zona Blu” è gratuita, le fotografie inviate alla redazione saranno pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook di Mondo Barca Market (@mondobarcamarket) e potranno essere condivise e votate da chiunque.

La fotografia vincitrice sarà quella che avrà ottenuto il maggior numero di MI PIACE.