Al Trofeo Laigueglia il debutto tra i prof! Domani la Work Service Vitalcare Cavaliere Videa debutta tra i professionisti italiani

Al Trofeo Laigueglia il debutto tra i prof!- Archiviato, seppur con qualche rammarico, il primo fine settimana di gare sulle strade italiane, la Work Service Vitalcare Cavaliere Videa fa rotta verso Laigueglia (Sv) dove, domani, si correrà la prova d’apertura del calendario professionistico italiano.

Solo le cadute di Davide Ferrari e Kevin Bonaldo hanno tolto la possibilità ai ragazzi dei Presidenti Demetrio Iommi e Renato Marin di giocarsi il successo alla Firenze-Empoli e sul circuito di Misano: due colpi di sfortuna che, comunque, non hanno tolto entusiasmo e determinazione alla formazione affidata alla sapiente guida dei Direttori Sportivi Emilio Mistichelli e Andrea Bardelli.

“Le sensazioni dopo le prime gare della stagione sono molto buone, peccato per la sfortuna che ci ha messo lo zampino togliendoci la possibilità di lottare per il successo sui traguardi che più si addicevano ai nostri atleti” hanno sottolineato i DS della Work Service Vitalcare Cavaliere Videa. “Abbiamo comunque avuto ottimi riscontri da parte di tutti i nostri atleti e, in particolare, dai primi anni.

Domani saremo al via del Trofeo Laigueglia con una formazione che sarà il giusto mix di esperienza e freschezza. Punteremo sugli esperti Lucio Pierantozzi, Lorenzo Ginestra e Pier Elis Belletta che sfrutteranno questo appuntamento anche per trovare una maggior brillantezza; al loro fianco ci saranno gli Under 23 Christian Danilo Pase e Immanuel D’Aniello e i giovani debuttanti Tommaso Bambagioni e Tommaso Farsetti.

Questo è lo spirito del nostro team: vogliamo offrire la possibilit&a grave; di crescita a tutti i nostri atleti ed è giusto dare spazio a coloro che ci hanno dato i migliori segnali di crescita nell’ultimo periodo. Nelle prossime settimane, poi, ci sarà spazio anche per il resto della rosa con la prospettiva di offrire a tutti la possibilità di esibirsi anche sui palcoscenici più prestigiosi”.

Questa la formazione per il Trofeo Laigueglia:

Pier Elis Belletta, Lorenzo Ginestra, Lucio Pierantozzi, Christian Danilo Pase, Immanuel D’Aniello, Tommaso Bambagioni e Tommaso Farsetti.