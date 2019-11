Da de Falla a Geminiani, un secolo di musica spagnoleggiante in un percorso di sana follia

Sabato 9 novembre, ore 16.30 Genova, Museo d’Arte Orientale EL DUENDE con la chitarra virtuosa di Donato D’Antonio e il pianoforte preparato del poliedrico Matteo Ramon Arevalos

“El duende” è qualcosa di intraducibile. È forse il carisma, l’energia o l’incantesimo che una persona possiede. È qualcosa che si suscita negli altri senza artificio o compiacimento, qualcosa che tutti percepiscono e riconoscono. È, come diceva Federico Garcia Lorca, “un’energia che arriva da sotto i piedi come a certe ballerine o dal fondo della gola come per certi cantanti”.

“El duende” per Musiche in Mostra – la XXXIV edizione della rassegna che porta la musica contemporanea in spazi insoliti e luoghi di grande suggestione storica – è un percorso di sana follia, nel quale il chitarrista Donato D’Antonio e il pianista “elettrico” Matteo Ramon Arevalos, con i loro artifici oscillanti tra suono reale e virtuale, attraversano un secolo di musica che dai nomi di De Falla, Ponce (entrambi rivisitati) arriva alla contemporaneità con la prima assoluta, commissionata da Rive-Gauche Concerti, del compositore Paolo Geminiani: “Vox Organalis” (2019). Tutti i brani del Novecento storico saranno eseguiti in un’ottica rivolta al contemporaneo: la Sonata del compositore messicano Manuel M. Ponce, originariamente per chitarra e clavicembalo, sarà presentata in una nuova versione per chitarra e pianoforte preparato con filo di ferro. Del pianoforte preparato e delle sue non sempre immaginabili promesse è maestro il policentrico Matteo Ramon Arevalos, i cui studi hanno “viaggiato” tra Europa e Stati Uniti; mentre della chitarra nelle sue più ampie espressioni, anche e soprattutto in relazione ad altri linguaggi artistici della contemporaneità, è da anni sostenitore instancabile Donato D’Antonio, attivo nella triplice veste di interprete, didatta e organizzatore.

Genova, Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, piazzale Giuseppe Mazzini 4

Sabato 9 novembre, ore 16.30

Donato D’Antonio & Matteo Ramon Arevalos

Donato D’Antonio, chitarra

Matteo Ramon Arevalos, pianoforte ed elettronica

Concerto con atelier