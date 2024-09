Al MEI presentazione della graphic novel di Simona Binni “Sotto lo stesso cielo”, un fumetto sui viaggi delle radici, Martedì 17 alle 16

Si svolgerà domani martedì 17 settembre, alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze del MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, la presentazione del fumetto “Sotto lo stesso cielo” la graphic novel di Simona Binni ispirata al progetto del Turismo delle radici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). La presentazione sarà a cura del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero Min. Plen. Luigi Maria Vignali e dell’autrice. Saranno inoltre presenti il Presidente della Fondazione MEI Paolo Masini e il Direttore del MEI Pierangelo Campodonico.

Presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino lo scorso 13 maggio, “Sotto lo stesso cielo” è un fumetto che si ispira al progetto sul Turismo delle radici lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per invitare italiani e italo-discendenti residenti all’estero a ritornare in Italia per riscoprire le proprie origini e conoscere tutto ciò che dai loro antenati hanno sempre solo sentito raccontare. Per attirare le nuove generazioni in quest’avventura, è stata coinvolta la fumettista Simona Binni che ha creato un racconto sul viaggio delle radici in cui la protagonista, Cintia, parte dall’Argentina per raggiungere la Liguria, terra di origine della sua famiglia.

“L’idea è stata quella di scrivere con i disegni una storia che raccontasse con semplicità come sarebbe potuto essere questo viaggio verso le radici dal punto di vista di una ragazza che sente raccontare di una terra lontana mai vista, ma che in realtà le appartiene, e che decide di andare dall’altra parte del mondo per ritrovarla – spiega l’autrice Simona Binni. – Il significato profondo di questo progetto è sintetizzato nel titolo, Sotto lo stesso cielo: ovvero l’idea che persone provenienti da paesi lontanissimi possano scoprire di avere molto in comune tra loro e che sia possibile trovare la propria ‘casa’ ovunque ci siano o si riscoprano dei legami profondi. Questa storia ci insegna che siamo tutti viaggiatori, tutti migranti, in grado di raggiungere parti del mondo che sentiamo nostre incontrandoci sotto lo stesso cielo”.

“Sotto lo stesso cielo racconta di una giovane italo-argentina alla ricerca delle proprie origini in Liguria, la terra dei suoi antenati”, aggiunge Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero del Ministero degli Esteri. “Con i suoi testi e disegni, Simona Binni descrive mirabilmente l’avventura di Cintia, tra luoghi incantevoli, folklore, tradizioni e cucina, ma anche e soprattutto attraverso incontri con persone.

Questo fumetto è in definitiva un viaggio emozionale e formativo, che permette di avvicinarsi a chi è distante dall’Italia e di comprendere quanto sia intenso il senso di appartenenza nei milioni di italiani e italo discendenti nel mondo, anche nelle generazioni più giovani. In breve, il fumetto stesso è un viaggio delle e nelle radici, che nel 2024 – Anno delle radici italiane nel mondo, invitiamo tutti i connazionali a intraprendere, per ritrovarci proprio sotto lo stesso cielo e rafforzare ancora di più la nostra unione”

“Ci sono molti modi per raccontare la grande storia dell’emigrazione italiana – commenta Paolo Masini, Presidente della Fondazione MEI. – Farlo attraverso lo strumento del fumetto consente di avvicinarsi ancora di più alle nuove generazioni. Per questo la serie di storie sarà da oggi presente nel nostro spazio didattico. Ringraziamo il MAECI per questo contributo che apre la strada a una collaborazione che ci auguriamo sempre più feconda”.

Per partecipare all’evento – ad ingresso libero – si consiglia la prenotazione scrivendo a: segreteria@museomei.it