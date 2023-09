Al Galata Museo del Mare la mostra “I Venti del Mare, Diari di Bordo di un secolo Lucarda” viaggio attraverso i racconti

Galata Museo del Mare, Calata de Mari 1, 16126 – Genova Galleria delle Esposizioni 15–28 settembre 2023 Inaugurazione 14 settembre ore 17.00 (ingresso libero)

Inaugurerà domani, giovedì 14 settembre alle ore 17.00, presso la Galleria delle Esposizioni del Galata Museo del Mare, la mostra antropologica “I Venti del Mare. Diari di Bordo di un secolo Lucarda”, curata da Elena Scovazzi e Francesco Cevasco, con la collaborazione artistica di Ludovica Basso – Clorophilla Studio e del videomaker Nicolò Metti, organizzata dal Galata Museo del Mare in occasione del centenario della Storica Bottega Genovese Lucarda.

Per i cento anni della Bottega Lucarda, da molti conosciuta come “la bottega della gente di mare”, il Galata Museo del Mare intende festeggiare il negozio celebrando, attraverso questa esposizione, gli uomini e le donne di mare che hanno comprato e vestito Lucarda e le cui vite si sono intrecciate a quella della bottega per tutto un secolo. La mostra è una collezione di storie di vita vissuta in mare, raccontate da venti clienti di generazioni diverse, all’interno di altrettanti diari di bordo visivi che raccolgono foto, disegni e brevi aneddoti.

Un collage di momenti, sensazioni e ricordi che mettono in luce il particolare rapporto che ognuno dei protagonisti ha instaurato con il mare da una parte e con Lucarda dall’altra, testimoniando, al contempo, i diversi cambiamenti che hanno interessato il mondo della navigazione Italiana, il porto di Genova, il Centro Storico ed il negozio stesso, negli ultimi cento anni.

“I Venti del Mare” è il risultato di un anno di lavoro antropologico di ricerca, raccolta di documenti ed interviste che hanno portato alla realizzazione di venti diari di bordo visivi, i quali, assieme alle riproduzioni di capi storici, oggetti, articoli di giornale e contenuti audiovisivi, consentiranno ai visitatori di compiere un percorso a ritroso nella storia della bottega genovese e della nostra città.

La mostra sarà visitabile dal 15 al 28 settembre 2023, con il biglietto d’ingresso del Museo.