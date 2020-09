Ad Albisola Superiore una domenica al Parco cittadino

Benvenuto Autunno. Una domenica al Parco con la Protezione Civile ad Albisola Superiore. Domenica 27 settembre, Parco Accoglienza.

Una domenica al Parco con la Protezione Civile, dedicata alle famiglie ed ai bambini, per conoscere le attività dell’Associazione AIB di Albisola e del Gruppo Cinofilo I Lupi.

Appuntamento domenica 27 settembre, dalle ore 15, al Parco dell’Accoglienza, presso il Santuario della Pace: in una magnifica cornice, immersa nel verde, i volontari della Protezione Civile AIB Albisola e del Gruppo Cinofilo I Lupi presenteranno la propria attività ed esporranno mezzi ed attrezzature. Un’occasione per conoscere più da vicino due importanti associazioni di volontariato, sempre presenti in tutte le situazioni di emergenza e che operano per la difesa e la valorizzazione del territorio.

Il pomeriggio sarà arricchito da iniziative dedicate ai bambini, come la caccia al tesoro, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua, “Rischi naturali: Gioca e conosci!”. I bambini, divisi in squadre, si cimenteranno in una divertente caccia al tesoro, cercando i quiz appesi agli alberi, dovranno riflettere e rispondere, e potranno imparare, divertendosi, a riconoscere i rischi naturali e a proteggersi. L’attività è ideale per ogni età, bambini e adulti, ed è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.

Per chi vuole raggiungere il parco a piedi, appuntamento presso il sagrato della Chiesa di San Nicolò ad Albisola Superiore, alle ore 14, per l’iniziativa Arriviamo a piedi al Parco! Escursione sul sentiero Castellaro/Pace, in compagnia dei volontari dell’Associazione I Lupi, con arrivo al Parco dell’Accoglienza. Durata dell’escursione 1 h e 30 circa: si consiglia abbigliamento e calzature adeguate al percorso escursionistico. L’attività è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.

Per chi arriva al parco con l’auto, possibilità di parcheggio all’interno. Servizio bus Pace/Albisola effettuato da TPL, linea 7/. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale e tutti i partecipanti dovranno avere con sé la mascherina. Info e prenotazioni: Ufficio Turismo, tel. 019/482295 interno 262/264 turismo@comune.albisola-superiore.sv.it

Per tutti i presenti, dalle ore 16.30 merenda con focaccine e frittelle di mele.

Gli altri eventi autunnali di Albisola Superiore:

· Fino a domenica 27 settembre, spazio espositivo IAT (piazzale Marinetti), dalle ore 16 alle ore 23

Emozioni: Mostra fotografica di Elena Biolcati

· Sabato 26 settembre, Villa Gavotti, visite ore 10/11/12 e 15/16/17

A Villa Gavotti con il FAI: visita guidata a cura di Fai Delegazione di Savona.

· Da venerdì 2 a sabato 10 ottobre, spazio espositivo IAT (piazzale Marinetti)

Tutti al Mare! Mostra di Carlotta Cecconi,

· Sabato 3 ottobre, Passeggiata E. Montale, dalle ore 9

Albisola in Piazza: mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica

· Sabato 10 e domenica 11 ottobre, passeggiata E. Montale, dalle ore 9

Festa dei fiori: mostra di florovivaismo

· Domenica 11 ottobre

Dal mare all’AltaVia: escursioni sui nuovi sentieri di Luceto ed Ellera

· Domenica 18 ottobre, Passeggiata E. Montale, dalle ore 9

Albisola in Bancarella: mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica

· Domenica 31 ottobre

XVII Giornata Nazionale del Trekking Urbano: nell’arte e nel verde. Passeggiata lungo le vie di Albisola Superiore sul tema “Com’è green la mia città”