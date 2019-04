SAVONA. 19 APR. Grande attesa per gli appassionati d’arte del comprensorio albenganese per due collettive dedicate in particolare agli artisti dell’ Associazione “Torchio e Pennello”, guidata da Manuela Ferrando.

La mostra “L’arte per l’arte”, verrà inaugurata domani ad Albenga. presso la sede dell’Associazione artistica “Torchio e Pennello ”, in Albenga, via Cavour 44, al piano terra del museo Navale Romano.

L’altra collettiva con opere degli artisti di “Torchio e Pennello” è invece ospitata presso la Galleria Punto Arte di Paola Maestri.

La prima collettiva offre l’opportunità ai visitatori di ammirare circa 50 opere tra dipinti, disegni, modelli, ceramiche ed un elegante modello navale della “Superbe”. Le opere appartengono a vari artisti tra i quali il famoso stilista Chino Bert (grande amico del sodalizio ingauno), Manuela Ferrando (insegnante di disegno e pittura), Maria Teresa Tissone (nota artista di Noli), Giuseppe Ferrando (conosciuto dagli appassionati d’arte) e Colonello Glauco (esperto modellista). L‘ esposizione, patrocinata dal Comune di Albenga, si protrarrà fino al 28 aprile ed il ricavato verrà interamente devoluto all’ associazione “Torchio e Pennello” per la realizzazione di progetti e fini sociali. L’ orario è dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e 30. Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 347 8337447.

Anche l’altra collettiva, alla “Punto Arte”, in Via Mazzini, intitolata “Omaggio a Torchio e Pennello” è dedicata ai tanti artisti amici del sodalizio artistico: “Ho voluto- ci ha spiegato Paola Maestri- ospitare questa collettiva proprio per fare un omaggio all’ importante lavoro che, in tutti questi anni, Manuela e gli altri insegnanti della sua scuola hanno svolto per promuovere e sostenere l’arte e la bellezza. Tanti artisti che oggi operano nel nostro comprensorio hanno addirittura iniziato la loro avventura nel campo dell’arte grazie proprio ai corsi seguiti in Via Cavour”.

Lunghissimo sarebbe fare il loro elenco, ma fra i tanti ricordiamo Angela Ancona, Marina Anfossi, Marco Argenta, Antonietta Arnaldi, Enrico Arrighetti, Marinella Azzoni, Donatella Balsamo, Irene Basso, Lisa Becchio, Luciana Bertuzzi, Rita Bestoso, Cristina Bolla, Giacomo Bonelli, Carsten Borck, Emanuela Borra, Giuseppe Bosio, Marco Breeuwer, Tanny Buttigè, Marco Cammi, Anna Paola Canale, Francesco Carrieri, Lara Caruso, Nadia Casciani, Gianluca Celerino, Manuela Chinni, Maria Luisa Ciangherotti, Maria Colombo, Xenia Costa, Giusi Cricenti, Katia Dellino, Loretta De Sanctis, Cinzia Della Pria, Antonella De Toma, Olga Dvoryanskaya, Valentina Falone, Gisella Fantino, Andreina Fiallo, Lina Forcheri, Barbara Furfari, Jole Furlani, Natalia Gagliardi, Pierluigi Gazzano, Valeria Gollo, Aurora Grimaldi, Lorenza Grossi, Nautica Grosso, Monique Kleintjens, Guro Haakensen, Anna Halley, Angela Inzerillo, Paolo Laureri, Laura Lazzati, Luciana Licari, Giovanna Lupi, Ines Lesma, Luca Lettieri, Mariafranca Lombardo, Nadia Maldifassi, Stefania Massa, Paola Mattioli, Milani Loriana, Enrico Meniconzi, Gabriella Miglionico, Martina Milani, Gloria Minetto, Paola Moreno, Marina Musso, Sergio Palumbo, Marisa Parodi, Paola Piovano, Elvita Porrega, Simona Quaranta, Mariarosa Ravera, Fabrizio Riolfo, Alessandro Risso, Giulia Roberto, Rossano Rossi, Ileana Sappa, Cristina Sartore, Alessandro Scarato, Viviana Sciandra, Alessandro Spampinato, Ultra Maria Rita, Marta Tornago, Ancuta Trufas, Anna Vecchio, Nicolò Vitali, Marie Watle e Lauretta Ziccone.

Presso l’Associazione “Torchio e Pennello”, diretta da Manuela Ferrando, si organizzano corsi per principianti e di perfezionamento per adulti e bambini di disegno e pittura, acquerello, incisione, mosaico, cartoons e manga, nudo, chitarra, pianoforte, tastiere, canto, percussioni, teatro e laboratori per le scuole.

CLAUDIO ALMANZI