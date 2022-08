Ad Alassio tanti premi e 13 Adelasie d’Argento per gli sportivi

SAVONA.29 AGOS. Una grande serata di sport e di solidarietà per premiare gli oltre cento campioni alassini messisi in luce nelle più svariate discipline sportive. La serata dedicata alle stelle dello sport è stata anche l’occasione per raccogliere 1700 euro da parte di Alassiowod da devolvere a chi è stato colpito dall’incendio.

“Ho accolto con grande entusiasmo – ha detto Roberta Zucchinetti, campionessa di vela e Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Sport – l’iniziativa di Alassiowood e sono stata felice di sapere che in poche ore, il tempo della premiazione, sia stata raccolta una tale somma”.

Le Adelasie d’Argento sono andate a Vera Mogna, vincitrice del campionato mondiale 8 metri S.I. a Ginevra; Gianluca Grisoli, campione italiano 2021 classe RS21 ed Alessandro Zampori, vincitore del circuito italiano classe J70 anno 2021 per il Cnam Alassio; Samuele Iorio Campione Italiano di Kickboxing specialità Full Contact categoria -63,5 kg prima serie e Jacopo Grillo, Campione italiano cat. 70 kg Savate per il Kombat Team Alassio; Giulia Ghiglione, campionessa italiana Judo cat -48 kg.; il ciclista Luca Giaimi, Campione italiano ed europeo inseguimento dell’Unione Ciclistica Alassio; Sophia Martino Campionessa regionale 2021/2022 FISR, Edoardo Parasi Campione italiano Junior FISR 2021 dell’Olimpia Roller Team. Danilo Plando campione italiano major categoria superveteran 2 tempi, Francesco Sibelli 2 classificato Campionato italiano major categoria expert 300 e Renato Ottonello 3 classificato Campionato italiano major categoria veterano 2 tempi dell’Asd Motoclub Alassio; Tommaso Merello dell’ASD Pallacanestro Alassio, capitano dell’Under 19 Eccellenza di Novipiu Campus Piemonte che è arrivata alle Finali Nazionali.

“Tengo particolarmente a questa premiazione – ha spiegato dal palco Roberta Zucchinetti – arriviamo da due anni in cui allenarsi, praticare sport non è stato semplice e quindi oltre alle Adelasia d’Argento abbiamo voluto dare il giusto riconoscimento a chi è riuscito comunque a raggiungere risultati prestigiosi”.

Questi gli altri premiati: L’Asd Pallavolo Alassio del Presidente Giancarlo Bertolotto allenata da Giovanni Trotta, che ha raggiunto con la squadra maschile di Serie D la promozione in Serie “C”; l’Asd Pallacanestro Alassio del Presidente Fabio Devia con gli allenatori Fabio Devia, Ciravegna Laura e Fresco Cristina che hanno portato l’Under 13 e l’Under 14 a vincere il Campionato Regionale di Basket; l’Olimpia Roller Team del Presidente Giovanni Napoli con Pedrazzi Giada, Allieva Campionessa regionale UISP 2022; Siffredi Rachele, Allievi 2 classificata Provinciali UISP e FISR; Tabone Alessandra, Allieva reg. 2 classificata Regionali FISR 2022; Civello Noemi, Allieva 2 classificata provinciali FISR 2022; Vernengo Sveva, Giovanissimi 2 classificata provinciali UISP e FISR; Balzola Angelica, Giovanissimi 3 classificata provinciali UISP e FISR e Balzola Benedetta, Giovani promesse, 4° classificata Gara livello regionale della FISR; l’Asd Baia Alassio Calcio del Presidente Andreino Durante che ha portato sul palco quattro giovani promesse: Filippo Bergese e Pietro Colombi segnalati entrambi per la Sampdoria, Diego Dottore,convocato in rappresentativa nazionale U16 Lega Nazionale Dilettanti e Samy Rechidi, convocato al Trofeo CONI 2022 ed al raduno di Follonica del Centro Tecnico Federale; la squadra Move Up della Presidente Amina Tomasi con Dafne Pernice mini C, 1° regionale al corpo libero e 3 alla palla; Lavinia Fracchia Esordienti D, Specialità Cerchio, 1° regionale e 3 nazionale; Aurora Barberis U17C, Campionessa regionale palla, Ferrandi Rossella u17C Campionessa regionale al cerchio, Tea Gossetti Senior C, campionessa regionale Palla, Olivia Fracchia propaganda C, 3° regionale corpo libero, Marta Ghigliazza categoria mini C, 2° regionale alla palla e corpo libero, Giulia Marx, 2 classificata categoria Mini “D” cerchio alle Regionali, Beatrice Torielli, 3 classificata Mini “D” cerchio alle Regionali; gli atleti della Gesco Nuoto del Presidente Igor Colombi, allenati da Laura Pescali, Zoe Repetto, al secondo posto nei 50mt dorso ai Campionati Nazionali di Nuoto; Gabriele Gagliolo al terzo nella specialità 50 mt dorso ai Campionati Nazionali e Gabriele Carbonaro, che ha conquistato la sua batteria nei 25 mt in stile libero al meeting Fisdir di Monza il 25 aprile scorso; il Cnam Alassio del Presidente Carlo Canepa, oltre alle Adelasia d’Argento per la vela, ha ottenuto il premio per la disciplina della Marcia Acquatica, con le responsabili del settore Lorena Rasolo e Maddalena Canepa; Silvia Romagnoli oro 100 mt con pagaia, Paola Messina oro 400 mt singolo; Silvia Romagnoli, Paola Messina e Anna Nattero oro nei 1000 mt in tierce; Roman Vaccarezza, Rinaldo Agostini, Claudio Verri argento 1000 mt in tierce e Roman Vaccarezza oro nei 100 mt con pagaia. Una menzione speciale è andata alla Bocciofila Alassina del Presidente Ezio Sardo che negli ultimi anni con il Colba ha portato ad Alassio mondiali facendo crescere il Trofeo Targa d’Oro a livelli internazionali.

“Lo sport è disciplina – ha detto in chiusura la Zucchinetti – è educazione, è una scuola di vita fondamentale. questa serata è una vera e propria festa dello sport. Ringrazio tutte le società sportive, gli atleti e le atlete, premiati e non, per il loro impegno e ringrazio, con tutto il cuore, l’Ufficio Sport del Comune di Alassio, per il grande lavoro svolto per il successo di questa serata, e per quello che svolgono costantemente, ogni giorno per lo sport della nostra città “.

CLAUDIO ALMANZI